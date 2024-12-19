Ночью 19 декабря Ростовская область подверглась массированной вражеской атаке. Силы ВСУ использовали для этого более трех десятков БПЛА и 3 ракеты. Силы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Об этом сообщили в своем telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, большая часть воздушных целей была нейтрализована. Как мы уже сообщали, над Таганрогом было сбито шесть беспилотников еще в районе полуночи. На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. С огнем боролись сотрудники МЧС. К 6.45 утра пожар был ликвидирован.

«К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — сообщил Юрий Слюсарь.

Ранее мы рассказали, что еще 10 ракет сбито ПВО 18 декабря над Ростовской областью.

Фото Сергея Плишенко (из архива)