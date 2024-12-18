Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге

В ночь на 19 декабря Таганрог атаковали беспилотники самолётного типа ВСУ.
«Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено 7 БПЛА. 6 беспилотников сбито над Таганрогом, один — над Батайском», — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается.
Фото из архива
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