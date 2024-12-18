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10 ракет сбито ПВО 18 декабря над Ростовской областью

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18 декабря силы и средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область. Сбито 10 ракет.

Новости Ростовской области

Уточненные данные по сегодняшней ракетной атаке привел врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. На месте работают дежурно-спасательные службы. Осколками повреждены окна в доме по улице Речной. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты. Место оцеплено», — сообщил Юрий Слюсарь.

Отмечается, что по поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Информация о разрушениях уточняется.

Изображение от wirestock на Freepik

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ПВО ракетная атака СВО Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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