10 ракет сбито ПВО 18 декабря над Ростовской областью

18 декабря силы и средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область. Сбито 10 ракет.

Уточненные данные по сегодняшней ракетной атаке привел врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. На месте работают дежурно-спасательные службы. Осколками повреждены окна в доме по улице Речной. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты. Место оцеплено», — сообщил Юрий Слюсарь.

Отмечается, что по поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Информация о разрушениях уточняется.

Изображение от wirestock на Freepik