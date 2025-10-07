Ночную атаку БПЛА отразили в Ростовской области

В ночь на 7 октября силы ПВО успешно отразили атаку вражеских БПЛА на Ростовскую область.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«БПЛА были уничтожены и перехвачены в Шолоховском районе. На земле никаких последствий не зафиксировано, пострадавших нет», — уточнил глава региона.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 3 — над территорией Ростовской области.
Фото из архива
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».