Ночную атаку БПЛА отразили в Ростовской области

В ночь на 7 октября силы ПВО успешно отразили атаку вражеских БПЛА на Ростовскую область.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«БПЛА были уничтожены и перехвачены в Шолоховском районе. На земле никаких последствий не зафиксировано, пострадавших нет», — уточнил глава региона.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 3 — над территорией Ростовской области.

