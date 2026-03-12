Главная » Новости Ростовской области

Не пропустил Lexus: в аварии под Ростовом пострадал несовершеннолетний пассажир

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

12-летний подросток доставлен в больницу.

Новости Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все детали случившегося.

Авария случилась вчера, 11 марта, около 13.40, на 700-м метре подъездной дороги к трассе М-4 «Дон» в направлении хутора Камышеваха и города Ростова-на-Дону. По предварительной информации, 59-летний водитель на нерегулируемом перекрестке при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Lexus ES 250 под управлением 52-летнего водителя, рассказали подробности в Госавтоинспекции.

В результате ДТП травмы получил 12-летний пассажир иномарки. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Фото: ТГ-каналГосавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru