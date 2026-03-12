Не пропустил Lexus: в аварии под Ростовом пострадал несовершеннолетний пассажир

12-летний подросток доставлен в больницу.

В Аксайском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все детали случившегося.

Авария случилась вчера, 11 марта, около 13.40, на 700-м метре подъездной дороги к трассе М-4 «Дон» в направлении хутора Камышеваха и города Ростова-на-Дону. По предварительной информации, 59-летний водитель на нерегулируемом перекрестке при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Lexus ES 250 под управлением 52-летнего водителя, рассказали подробности в Госавтоинспекции.

В результате ДТП травмы получил 12-летний пассажир иномарки. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Фото: ТГ-каналГосавтоинспекции РО