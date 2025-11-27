Народный фронт в Ростовской области передал военным 50 автомобилей

В Ростовской области Народный фронт и Минпромторг России передали военнослужащим новую партию автомобилей и техники.

В новую партию вошли более 50 единиц транспорта, среди которых LADA Niva, УАЗ Пикап, УАЗ СГР («Буханка»), Sollers T6 и снегоболотоход Буран. Всего в ближайшие месяцы военные получат свыше 1,2 тыс. новых автомобилей.

Напомним, по поручению Президента РФ федеральное правительство обеспечивает выделение необходимых средств, а Минпромторг России занимается закупками и бесплатной передачей Народному фронту техники для нужд специальной военной операции. С начала поставок, которые продолжаются уже третий год, военные получили более 6 тыс. транспортных средств.

На передовой эта техника необходима ежедневно для доставки бойцов, эвакуации раненых, а также для перевозки боекомплекта и грузов в сложных дорожных условиях.

«Мы передаём полноприводные автомобили, такие как УАЗы и другие модели, которые уже хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях. Текущие погодные условия и состояние дорог крайне сложные. Эти машины позволяют выполнять задачи в грязи, на поле и на разбитом грунте. Бойцы отмечают их высокую эффективность», – сообщил представитель Народного фронта Анатолий Чернышов.

Для военнослужащих каждая такая машина имеет огромное значение. От её надёжности во многом зависят жизни экипажа и тех, кого они перевозят.

«Эти машины идеально подходят для наших условий. У них отличная проходимость, а дорог у нас фактически нет. В кабине можно регулировать давление в шинах, что позволяет не выходить из машины лишний раз. Такая поддержка очень важна», — поделился военнослужащий с позывным «Хасан».

Народный фронт и Минпромторг России регулярно оказывают помощь военным в зоне СВО, предоставляя транспортные средства и другую гуманитарную помощь. Это позволяет бойцам эффективно выполнять свои задачи, как на передовой, так и в тылу.

Фото предоставлены Народным фронтом