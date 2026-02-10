Главная » Новости Ростовской области

Над Азовским морем днём 10 февраля уничтожено 19 украинских беспилотников

На чтение 1 мин Просмотров 80 Опубликовано

Вражеские БПЛА были перехвачены и сбиты с 14 до 16 часов.

Новости Ростовской области

По сообщению Минобороны России, сегодня в период с 14.00 до 16.00 дежурными средствами ПВО над регионами страны перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В том числе 19 вражеских БПЛА — над акваторией Азовского моря.

Также сегодня днём, по данным Минобороны РФ,12 украинских БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 6 БПЛА – над территорией Белгородской области, 5 БПЛА – над территорией Курской области, по 1 БПЛА – над территорией Брянской области и 1 — над акваторией Черного моря.

Фото: freepik (для иллюстрации)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Азовское море БПЛА новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru