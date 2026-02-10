Над Азовским морем днём 10 февраля уничтожено 19 украинских беспилотников

Вражеские БПЛА были перехвачены и сбиты с 14 до 16 часов.

По сообщению Минобороны России, сегодня в период с 14.00 до 16.00 дежурными средствами ПВО над регионами страны перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В том числе 19 вражеских БПЛА — над акваторией Азовского моря.

Также сегодня днём, по данным Минобороны РФ,12 украинских БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 6 БПЛА – над территорией Белгородской области, 5 БПЛА – над территорией Курской области, по 1 БПЛА – над территорией Брянской области и 1 — над акваторией Черного моря.

Фото: freepik (для иллюстрации)