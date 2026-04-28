Начался прием заявок в «Бессмертный полк» онлайн

«Цифровое шествие» героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы. Оно вновь свяжет поколения и сохранит живую память о победителях.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» 9 мая начнется в 12:00 по местному времени на сайте 2026.polkrf.ru  и экранах всей страны. Сначала портреты героев увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего эстафета памяти проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западных рубежах страны — в Калининградской области.

Чтобы принять участие в акции необходимо до 6 мая подать заявку на официальном сайте «Бессмертного полка» 2026.polkrf.ru или через мини-приложения в соцсетях:

  • «ВКонтакте» vk.com/polk_app
  • Одноклассники» ok.ru/app/polk
  • МАКС web.max.ru/267471564

В личном кабинете нужно загрузить фото и сведения об участнике войны — будь то фронтовик, труженик тыла или любой другой человек, защищавший страну. Предусмотрена удобная опция: старый черно-белый снимок можно автоматически «раскрасить» и улучшить качество. Кроме того, организаторы акции просят участников рассказывать о подвигах своих родных в социальных сетях.

Каждую анкету проверяют с особой тщательностью. Модерация проходит в несколько этапов, к ней подключены профессиональные историки. Такой фильтр нужен, чтобы исключить любые попытки исказить прошлое, пресечь создание фейковых страниц и не допустить неуместного контента.

