На участке М-4 «Дон» сегодня движение идет по одной полосе из-за ремонта дорожного полотна

Водителям предложили альтернативный путь объезда.

В Госавтоинспекции региона водителей, выезжающих на федеральную трассу М-4 «Дон», предупредили об ограничении движения на участке в северном направлении.

На 1018-м км проводятся дорожные работы в течение всего дня. Бригады проводят здесь ямочный ремонт, срез дорожного полотна для укладки асфальта.

Работы выполняются по левой полосе, возможны затруднения движения, — предупредили в Госавтоинспекции. — Рекомендуемый объезд: съезд с развязки М-4 «Дон» на 1039-м км в Новочеркасск, далее следовать через Шахты».

Фото из архива