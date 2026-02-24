Главная » Новости Ростовской области

На участке М-4 «Дон» сегодня движение идет по одной полосе из-за ремонта дорожного полотна

Водителям предложили альтернативный путь объезда.

В Госавтоинспекции региона водителей, выезжающих на федеральную трассу М-4 «Дон», предупредили об ограничении движения на участке в северном направлении.

На 1018-м км проводятся дорожные работы в течение всего дня. Бригады проводят здесь ямочный ремонт, срез дорожного полотна для укладки асфальта.

Работы выполняются по левой полосе, возможны затруднения движения, — предупредили в Госавтоинспекции. —  Рекомендуемый объезд: съезд с развязки М-4 «Дон» на 1039-м км в Новочеркасск, далее следовать через Шахты».

