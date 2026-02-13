На трассе М-4 «Дон» и в донской столице сегодня более 30 автомобилей попали в ДТП из-за гололёда

Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали.

Утром в пятницу, 13 февраля, в Ростове-на-Дону произошло 23 ДТП, в результате которых автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным Госавтоинспекции региона, аварии произошли из-за ухудшения погодных условий.

Также на подъездах к донской столице, на 1063-м км автодороги М-4 «Дон» зафиксированы аварии с участием пяти автомобилей и два ДТП на Западном подъезд к Ростову с участием четырех авто.

«Несмотря на значительные повреждения автомобилей, пострадавших не зарегистрировано», — уточнили в Госавтоинспекции и еще раз призвали водителей, с учетом увеличения риска происшествий на скользких покрытиях, проявлять особую внимательность и осторожность.

Фото: Госавтоинспекция РО