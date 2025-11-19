Главная » #Промышленность

На Ростовской АЭС внедрили в работу новое отечественное оборудование для лабораторных исследований

На чтение 2 мин Просмотров 20 Опубликовано

Оно существенно расширило технические возможности лаборатории охраны окружающей среды.

#Промышленность

Ростовская АЭС в рамках импортозамещения перешла на новое отечественное оборудование для производства дистиллированной и бидистиллированной воды, необходимой для лабораторных исследований отдела охраны окружающей среды (ОООС). 

Современный аппарат имеет высокую производительность — около 3-х литров в час и позволяет исключить все примеси, сделав из обычной водопроводной воды практически обессоленную воду.

«Мы делаем более 5 000 различных лабораторных анализов в год, для которых нам нужна химически обессоленная вода. Предыдущий импортный прибор мог производить только дистиллированную воду и уже отслужил свой срок, поэтому было приобретено новое оборудование отечественного производства. Главное его преимущество в том, что оно может производить не только дистиллированную воду, но и бидистиллированную, в которой уже нет не только примесей солей, но и ионов металлов. Таким образом, мы существенно расширили технические возможности лаборатории», — рассказала начальник лаборатории ОООС Юлия Фетисова.    

Ежемесячно специалистами лаборатории ОООС проводится полный отбор проб для проведения анализа в 7-ми точках контроля по водоему-охладителю Ростовской АЭС и в 11-ти — по Цимлянскому водохранилищу, вдоль плотины. Пробы отбираются по 20-ти основным компонентам. Для проведения исследований лаборатории ОООС необходимо порядка 120 литров бидистиллированной воды в месяц.

«Лаборатория охраны окружающей среды проводит инструментальный контроль качества воды по гидрохимическим показателям водоема-охладителя и Цимлянского водохранилища вдоль плотины водоема-охладителя. Новое оборудование позволит  выполнять лабораторные исследования более углубленно. Эта работа направлена на повышение надежности и безопасности атомной станции», — подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Сегодня лаборатория ОООС оснащена все необходимым оборудованием, аттестованными методиками и всеми необходимыми для контроля приборами. Полученные на Ростовской АЭС данные исследований передаются в надзорные органы, в т.ч. в Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные проверяются и размещаются на ресурсе ведомства в открытом доступе.

Для справки

Технологический суверенитет становится основой развития России. Собственные производства, автоматизация в промышленности и независимость от иностранного программного обеспечения открывают экономике новые горизонты и укрепляют безопасность страны.

Фото Ростовской АЭС

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

наука новое оборудование Ростовская АЭС
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru