На Ростовской АЭС успешно прошли командно-штабные и тактико-специальные учения

Специалисты атомной станции успешно отработали навыки реагирования на нештатные ситуации.

К выполнению учебных задач по сценарию учения, которое прошло на плотине водоёма-охладителя Ростовской АЭС, были привлечены: нештатная спасательная группа атомной станции, группа аварийного реагирования атомной станции, работники ООО «Волгодонская АЭС — Сервис», специалисты МСЧ №5 и бойцы 9-го специального отдела управления Федеральной противопожарной службы №72.

Во время учений также была задействована специальная и инженерная техника, в том числе, мобильный узел связи.

Подводя итоги, руководитель учений, главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов отметил, что участники тренировки успешно справились с поставленными задачами: прошли проверку готовности к действиям во время ЧС, попрактиковались в использовании инженерной и специальной техники и принятии решений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на плотине водоема-охладителя.

Подобные учения на Ростовской АЭС проводятся по графику и являются составной частью комплекса мер по обеспечению безопасности атомной станции, персонала АЭС и населения.

Энергоблоки № 1, 2, 3 и 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Никакие вмешательства в работу атомной станции, связанные с тренировкой, не были предусмотрены и не проводились.

Фото предоставлено Ростовской АЭС