На полигоне ЮВО для военнослужащих по контракту провели занятия по огневой подготовке

На полигоне Южного военного округа с новобранцами, подписавшими первый контракт с Минобороны России, провели занятия по огневой подготовке.

Перед практической частью инструктор провел инструктаж по технике безопасности и объяснил содержание и порядок выполнения упражнения. Военнослужащие отработали стрельбу из различных положений — лежа, сидя и стоя — по движущимся и неподвижным целям на расстоянии от 100 до 300 метров.

«Огонь велся одиночными выстрелами и очередями из автомата Калашникова АК-74», — сообщает пресс-служба ЮВО.

Инструкторы с боевым опытом помогали военнослужащим-контрактникам совершенствовать навыки стрельбы на поражение из укрытий.

После завершения интенсивной общевойсковой подготовки новобранцы будут направлены в свои подразделения, где пройдут дополнительную подготовку по военно-учётной специальности на полигонах в тыловых районах СВО.

Для тех, кто решит заключить контракт с Минобороны РФ в Ростовской области, предусмотрены значительные выплаты. Единовременно военнослужащий может получить до 2,4 миллионов рублей, которые включают как региональные, так и федеральные выплаты.

Основные требования к кандидатам включают хорошее состояние здоровья, психологическую устойчивость и соответствие возрастным критериям для будущего защитника Родины. Важно отметить, что опыт военной службы не является обязательным условием, однако его наличие может быть учтено специалистами пункта отбора при определении будущей воинской должности кандидата.

Для поступления на военную службу по контракту можно обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

На все вопросы о военной службе по контракту вам ответят по короткому номеру 117.

Фото: пресс-служба Южного военного округа