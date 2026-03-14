На поддержку семей в Ростовской области выделят 2 млрд рублей

Власти Ростовской области увеличат финансирование нацпроекта «Семья».

В Ростовской области на реализацию мер демографической политики в ближайшие три года направят порядка 2 млрд рублей. Такое финансирование предусмотрено в региональном бюджете в рамках нацпроекта «Семья», итоги которого обсудили на совещании под руководством губернатора Юрия Слюсаря с участием представителей министерства труда и социального развития.

В прошлом году различными видами поддержки воспользовались около 200 тысяч донских семей с детьми, на что было потрачено почти половина всех средств, выделенных на социальную сферу региона.

С начала 2025 года в области введен ряд новых мер. Молодые семьи при рождении третьего и последующих детей теперь получают единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, которой уже воспользовались более двух тысяч человек. Для будущих мам, обучающихся очно в вузах и колледжах, установлена выплата в 100 тысяч рублей. Также заработал институт «социальных нянь» для семей с детьми до трех лет, прежде всего для студенческих и многодетных. Кроме того, с этого года каждая семья при рождении ребенка получает специальный набор необходимых для новорожденного вещей.

Поддержка многодетных семей, включая выдачу регионального материнского капитала, теперь предоставляется без учета критериев нуждаемости и имущественного положения. Это привело к росту числа обращений за сертификатами более чем на 40% по сравнению с 2024 годом, а количество семей, решивших его использовать, увеличилось на 16%, информирует портал донского правительства.

На совещании также обсудили вопросы социального обслуживания, сделав акцент на стационарзамещающих и семьесберегающих технологиях.

«Социальная политика на Дону строится вокруг единой цели: сделать так, чтобы поддержка доходила до каждого, кто в ней нуждается, — будь то молодая семья с новорождённым или пожилой человек, требующий особого внимания. Будем продолжать эту работу и дальше», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

