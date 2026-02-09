Главная » Новости Ростовской области

На платном пункте пропуска трассы М-4 «Дон» владелице вернули сбежавшую из машины собаку

На платном пункте трассы М-4 «Дон» собака выпрыгнула из машины, а её хозяйка, не заметив этого, уехала дальше. Сотрудники пункта оперативно подключили к поискам владелицы ГИБДД Ростовской области и Краснодарского края.

Благодаря слаженным действиям хозяйку удалось найти в кратчайшие сроки, и питомец благополучно вернулся к ней. Инцидент произошёл на 911 километре магистрали. История завершилась радостной встречей, напомнив, что на дороге по-прежнему встречаются отзывчивые люди.

Фото и видео Госавтоинспекции РО

