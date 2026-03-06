На М-4 «Дон» затруднено движение из-за поочередного перекрытия полос

Ямочный ремонт ведется на нескольких участках в южном и северном направлениях.

Сегодня на федеральной автодороге М-4 «Дон» ведется ямочный ремонт дорожного полотна, из-за чего поочередно перекрываются правая и левая полосы для движения. В этой связи трафик затруднен. Очевидцы рассказывают о значительных пробках, вплоть до 10 км.

Дорожные работы осуществляются на следующим локациях М-4 «Дон»: в южном направлении — 987-990 км, 993-1000 км, 1009-1014 км, в северном направлении — 990-987 км.

Автомобилистам рекомендуют учитывать это обстоятельство при планировании маршрута.

