На М-4 «Дон» в Ростовской области образовался 9-километровый затор из-за ремонта

Водителям рекомендуют объезжать огромную пробку через Новочеркасск.

На участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области введено временное ограничение движения из-за масштабного ремонта дорожного полотна. Работы ведутся круглосуточно на 1011–1013 километрах автодороги в южном направлении и продлятся до 23 февраля 2026 года.

22 февраля в зоне производства работ поочередно перекрываются правая и левая полосы для движения. По данным на текущий момент, это привело к образованию затора протяженностью до 9 километров.

«Для минимизации задержек автомобилистам рекомендуется использовать объездной маршрут. Он предполагает съезд на развязке у города Шахты на 1000 километре трассы М-4 «Дон» с последующим движением через Новочеркасск», — прокомментировали ситуацию в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Водителей призывают заранее учитывать эту информацию при планировании поездок.

