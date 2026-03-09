На М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка в 8 км из-за ремонта дороги

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области продолжаются ремонтные работы, что периодически приводит к образованию многокилометровых заторов.

9 марта дорожные службы приступили к ямочному ремонту на 1001 км автодороги, в связи с чем вечером движение на данном участке затруднено.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, протяженность пробки может достигать 8 км. Чтобы избежать длительного простоя, водителям рекомендуется рассмотреть альтернативный маршрут.

«В качестве объезда предлагается съехать с М-4 «Дон» на развязке 983 км в Красном Сулине, далее проследовать через Новошахтинск и вернуться на трассу на транспортной развязке 1002 км», — рекомендуют в Госавтоинспекции.

В ведомстве призывают автомобилистов заранее планировать поездку с учетом этой информации, строго соблюдать установленные дорожные знаки и скоростной режим.

Фото группы «Таганрогское ДПС» «ВКонтакте» из архива