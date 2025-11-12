Главная » Новости Ростовской области

На М-4 «Дон» из-за ДТП с фурой образовались огромные пробки

Опубликовано

О затрудненном движении транспорта на участке М-4 «Дон» в Красносулинском районе предупреждает региональная Госавтоинспекция.

На 991 км трассы, в направлении с севера на юг, произошло ДТП, в результате которого перевозимый груз выпал на проезжую часть дороги.

«Движение на данном участке затруднено в обе стороны. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и ГУ МВД России по Ростовской области», — говорится в сообщении.

Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Предлагается альтернативный маршрут: съезд на 983 км трассы М-4 «Дон» в направлении Красного Сулина, далее — движение через посёлки Юбилейный и Аютинский.

Фото: Госавтоинспекция по РО

