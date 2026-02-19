На Дону житель многоэтажки, стрелявший в прохожих из пластикового автомата, стал фигурантом уголовного дела

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после того, как молодой человек стрелял из окна многоэтажки в прохожих. Как позже выяснилось, для этого он использовал пластиковый автомат, не являющийся огнестрельным оружием.

Поводом для проверки послужила информация, выявленная в ходе мониторинга соцсетей следственными органами СК РФ по Ростовской области. В публикациях сообщалось, что в Волгодонске неизвестный из окна квартиры на девятом этаже произвел несколько выстрелов в сторону прохожих, среди которых были дети. Действия хулигана напугали местных жителей. Следователи оперативно установили личность стрелявшего — им оказался 19-летний местный житель.

Несмотря на то, что использованный предмет был игрушечным, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. В следственном управлении СК по региону это объяснили явным неуважением к обществу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.

