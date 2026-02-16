На Дону заведено уголовное дело по факту смерти задержанного

Подозреваемый в совершении преступления скончался в отделе полиции Новошахтинска.

В городе Новошахтинске Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти задержанного.

Как сообщила пресс-служба регионального следкома, в отдел МВД России по городу Новошахтинску был доставлен мужчина, подозреваемый в совершении преступления. В помещении отдела полиции задержанному стало плохо, его состояние резко ухудшилось. Вызванные на место медработники провели необходимые реанимационные мероприятия, однако состояние мужчины продолжало ухудшаться, и он скончался.

В сообщении ведомства говорится, что «с целью установления всех обстоятельств произошедшего и точной причины смерти задержанного» следственным отделом по Новошахтинску возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: следком РО