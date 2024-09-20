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На Дону задержали двух браконьеров из Волгоградской области

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Нарушители незаконно выловили 83 особи рыбы в реке Дон.

Новости Ростовской области

Двух жителей Волгоградской области 61 года и 38 лет задержали сотрудники Морозовского линейного отдела полиции. У браконьеров транспортные полицейские изъяли 83 особи рыбы разных пород, две лодки с моторами, 4 рыболовных сети.

«Установлено, что у мужчин отсутствовали необходимые документы, разрешающие вылов рыбы, тем самым они причинили ущерб водным биологическим ресурсам РФ на сумму свыше 59 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о незаконной добыче биоресурсов. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее мы рассказывали, что На Дону задержаны браконьеры с уловом рыбы на 7,5 млн рублей.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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