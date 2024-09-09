Главная » Новости Ростовской области

На Дону задержаны браконьеры с уловом рыбы на 7,5 млн рублей

На чтение 1 мин Просмотров 59 Опубликовано

Двое нарушителей пытались перевезти около полутора тонн незаконного улова.

Новости Ростовской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли два факта транспортировки запрещенной к вылову рыбы на сумму свыше 7,5 млн рублей.

Двух нарушителей задержали на автомобилях повышенной проходимости с рыбой частиковых видов (судак, пиленгас, лещ, тарань) общим весом около полутора тонн. По предварительной оценке, общий ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 7,5 млн рублей.

«По данным фактам Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области проводятся расследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области поймали браконьера с сетями на  реке Северский Донец.

Фото: ПУ ФСБ России по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьеры пограничники происшествия Ростовская область рыба
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru