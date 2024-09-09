На Дону задержаны браконьеры с уловом рыбы на 7,5 млн рублей

Двое нарушителей пытались перевезти около полутора тонн незаконного улова.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли два факта транспортировки запрещенной к вылову рыбы на сумму свыше 7,5 млн рублей.

Двух нарушителей задержали на автомобилях повышенной проходимости с рыбой частиковых видов (судак, пиленгас, лещ, тарань) общим весом около полутора тонн. По предварительной оценке, общий ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 7,5 млн рублей.

«По данным фактам Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области проводятся расследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области поймали браконьера с сетями на реке Северский Донец.

Фото: ПУ ФСБ России по РО