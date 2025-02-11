Главная » Новости Ростовской области

На Дону задержали браконьера с уловом из 220 рыб

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

32-летнего мужчину с уловом из 220 рыб задержали транспортные полицейские Волгодонска совместно с инспекторами Росрыболовства в акватории реки Дон.

Новости Ростовской области

Браконьером оказался ранее неоднократно судимый уроженец поселка Дубравный Цимлянского района.

Полицейскими установлено, что нарушитель в акватории реки Дон, используя резиновую лодку и лесковую сеть длинной 60 метров, выловил около 220 особей рыбы разных пород, среди которых густера, судак, серебряный карась, сом. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

«Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы на срок до двух лет», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Ранее мы рассказывали, что двум жителям Дона грозит срок за 16 выловленных рыб.

Фото УТ МВД России по СКФО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьерство Дон Ростовская область рыба
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru