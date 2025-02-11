На Дону задержали браконьера с уловом из 220 рыб

32-летнего мужчину с уловом из 220 рыб задержали транспортные полицейские Волгодонска совместно с инспекторами Росрыболовства в акватории реки Дон.

Браконьером оказался ранее неоднократно судимый уроженец поселка Дубравный Цимлянского района.

Полицейскими установлено, что нарушитель в акватории реки Дон, используя резиновую лодку и лесковую сеть длинной 60 метров, выловил около 220 особей рыбы разных пород, среди которых густера, судак, серебряный карась, сом. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

«Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы на срок до двух лет», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Ранее мы рассказывали, что двум жителям Дона грозит срок за 16 выловленных рыб.

Фото УТ МВД России по СКФО