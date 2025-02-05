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Двум жителям Дона грозит срок за 16 выловленных рыб

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В Ростовской области двух браконьеров задержали в акватории Гирло Большая Кутерьма и на реке Койсуг. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

У браконьеров транспортные полицейские обнаружили и изъяли ставную лесковую сеть, спиннинговое удилище и рыбу разных видов: лещ, судак, карась и сазан. Всего — 16 штук. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

«В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 УК РФ — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — пишет источник.

Любителям запрещенной рыбалки грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что на берегу Таганрогского залива задержали браконьеров с судаком и лещами.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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