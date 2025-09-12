На Дону за прозрачностью выборного процесса следят более 13 тысяч наблюдателей

В Ростовской области работает штаб независимого наблюдения за выборами, которые проходят с 12 по 14 сентября. За порядком и прозрачностью выборного процесса следят свыше 13 тысяч наблюдателей.

Около 9 тысяч из них представляют интересы кандидатов и политических партий, Еще более 4 тысяч – осуществляют общественный контроль, все они летом прошли специальное обучение летом в своих муниципалитетах.

В штабе независимого наблюдения работают компьютеризированные рабочие станции и спецканалы связи для приема и обработки информации от наблюдателей на участках, использующих мобильное приложение «Независимый общественный мониторинг».

«С наблюдателями на участках поддерживается постоянная связь, работает многоканальная «горячая линия». Даже в случае возможного отсутствия интернета по объективным причинам у нас есть возможность оперативно получать и обрабатывать все сообщения и реагировать на них, — отметил председатель Общественной палаты Ростовской области и председатель штаба Вячеслав Кущев.

Напомним, что жители Дона выбирают губернатора Ростовской области, депутата Заксобрания по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и депутатов в девяти муниципалитетах.

Фото donland.ru (из архива)