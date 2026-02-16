На Дону выезд на «встречку» стоил водителю жизни

В лобовом столкновении пострадал также и второй водитель.

В Ростовской области утром 16 февраля произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции региона.

В 6 часов 38 минут на 25-м км автодороги Новочеркасск — Каменоломни, в Октябрьском районе, 37-летний водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Eclipse, которым управляла 27-летняя женщина.

В результате от полученных травм водитель автомобиля Renault скончался на месте происшествия, а автоледи из другой иномарки пострадала.

Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Фото: Госавтоинспекции РО