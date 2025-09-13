Главная » Новости Ростовской области

На Дону выборы губернатора проходят без нарушений

В Ростовской области выборы губернатора проходят без нарушений, отмечается высокая явка избирателей, сообщает региональный Избирком.

При этом уточняется, что информация о единичных случаях нарушений поступала, но во время проверки не нашла подтверждения. По словам заместителя председателя штаба общественного наблюдения, зампреда Общественной палаты региона Александра Нечушкина, все наблюдатели штаба независимого наблюдения проявляют высокую активность.

«Каждое сообщение, поступающее с избирательных участков, тщательно проверяются. Мы можем уверенно говорить о спокойной и организованной обстановке», — отметил он.

Напомним, что сегодня в Ростовской области на более чем  2500 избирательных участках проходит второй день голосования на выборах губернатора донского региона, дополнительных выборах депутата Заксобрания и депутатов в девяти муниципалитетах. Жители голосуют, как на участках, так и дистанционно. Реализовать свои избирательные права жители Ростовской области смогут еще и завтра, 14 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Фото: telegram-канал Избиркома РО

