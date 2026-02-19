На Дону вводятся новые региональные налоговые льготы для трех категорий граждан

Инициатива выдвинута губернатором Ростовской области, поправки утверждены Законодательным собранием региона.

Сегодня, 19 февраля, донской парламент утвердил изменения в областное налоговое законодательства, касающиеся предоставления налоговых льгот регионального уровня для нескольких категорий граждан. С предложением об их введении выступил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского правительства.

На 2026 год устанавливаются пониженные налоговые ставки для двух категорий предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Речь идет о тех, кто занимается разработкой программного обеспечения, ставка налога на «доходы» составит 1%, а налог на «доходы минус расходы» — 5%. Вторая категория – представители креативных индустрий, для них ставка налога «доходы» составит 4%, а «доходы минус расходы» — 10%.

По предварительной оценке, объем льгот для бизнеса составит 702,9 млн рублей, уточняется в сообщении.

Третья категория граждан, которым предоставляется региональная налоговая льгота, — это женщины, имеющие звание «Мать-героиня». Они полностью освобождаются от транспортного налога. Региональную льготу женщины получают в дополнение к социальной поддержке, которая предоставляется на федеральном уровне.

