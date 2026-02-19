Главная » Новости Ростовской области

На Дону вводятся новые региональные налоговые льготы для трех категорий граждан

На чтение 1 мин Просмотров 39 Опубликовано

Инициатива выдвинута губернатором Ростовской области, поправки утверждены Законодательным собранием региона.

Новости Ростовской области

Сегодня, 19 февраля, донской парламент утвердил изменения в областное налоговое законодательства, касающиеся  предоставления налоговых льгот регионального уровня  для нескольких категорий граждан. С предложением об их введении выступил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского правительства.

На 2026 год устанавливаются пониженные налоговые ставки для двух категорий предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Речь идет о тех, кто занимается разработкой программного обеспечения, ставка налога на «доходы» составит 1%, а налог на «доходы минус расходы» — 5%. Вторая категория – представители креативных индустрий, для них ставка налога «доходы» составит 4%,  а  «доходы минус расходы» — 10%.

По предварительной оценке, объем льгот для бизнеса составит 702,9 млн рублей, уточняется в сообщении.

Третья категория граждан, которым предоставляется региональная налоговая льгота,  — это женщины, имеющие звание «Мать-героиня». Они полностью освобождаются от транспортного налога. Региональную льготу женщины получают в дополнение к социальной поддержке, которая предоставляется на федеральном уровне.

Фото: freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

льготы налоги новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru