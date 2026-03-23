Главная » #Здоровье

На Дону врачи выходили новорожденную девочку весом 730 грамм

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Ребенок находился в реанимации больше двух месяцев.

В Ростовской области выписали домой девочку, родившуюся на сроке 25 недель с экстремально низкой массой тела. Этот случай стал примером успешной работы системы здравоохранения региона по выхаживанию недоношенных детей.

Бригада скорой помощи оперативно доставила будущую маму из города Шахты в областной перинатальный центр. На момент родов срок беременности составлял всего 25 недель и 2 дня, а вес новорождённой девочки был равен 730 граммам. Медицинская помощь как матери, так и ребёнку была оказана в полном объёме.

Первые 70 дней жизни малышка провела в отделении реанимации новорождённых под постоянным контролем врачей. После стабилизации состояния её перевели в отделение патологии, где она продолжала набирать вес и крепнуть. 20 марта, когда девочка была полностью подготовлена к жизни дома, её выписали вместе с матерью.

Фото: ТГ-канал министерства здравоохранения

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Минздрав Ростовской области новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru