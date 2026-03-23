На Дону врачи выходили новорожденную девочку весом 730 грамм

В Ростовской области выписали домой девочку, родившуюся на сроке 25 недель с экстремально низкой массой тела. Этот случай стал примером успешной работы системы здравоохранения региона по выхаживанию недоношенных детей.

Бригада скорой помощи оперативно доставила будущую маму из города Шахты в областной перинатальный центр. На момент родов срок беременности составлял всего 25 недель и 2 дня, а вес новорождённой девочки был равен 730 граммам. Медицинская помощь как матери, так и ребёнку была оказана в полном объёме.

Первые 70 дней жизни малышка провела в отделении реанимации новорождённых под постоянным контролем врачей. После стабилизации состояния её перевели в отделение патологии, где она продолжала набирать вес и крепнуть. 20 марта, когда девочка была полностью подготовлена к жизни дома, её выписали вместе с матерью.

Фото: ТГ-канал министерства здравоохранения