На Дону владелица предприятия, выполнявшего оборонзаказ, арестована по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

Ущерб составил 68 млн рублей.

В Ростове-на-Дону пресечена крупная схема мошенничества при исполнении гособоронзаказа. По данным следствия, ущерб бюджету превысил 68 миллионов рублей.

Как установили донские правоохранители, с марта по ноябрь 2025 года руководитель предприятия, входящего в реестр оборонно-промышленного комплекса, систематически предоставляло заказчику недостоверные данные в отчетных документах по государственным контрактам. Эти действия позволили незаконно похитить значительные бюджетные средства.

В рамках операции задержана учредитель и фактический руководитель данной организации, жительница донской столицы В ходе обысков в офисе, производственных помещениях и по месту жительства подозреваемой были изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Женщина заключена под стражу. Для обеспечения возмещения ущерба на ее недвижимое имущество наложен арест — его общая оценочная стоимость превышает 72 миллиона рублей.

Фото: скрин видео МВД РФ