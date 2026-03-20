Главная » Новости Ростовской области

На Дону владелица предприятия, выполнявшего оборонзаказ, арестована по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Ущерб составил 68 млн рублей.

В Ростове-на-Дону пресечена крупная схема мошенничества при исполнении гособоронзаказа. По данным следствия, ущерб бюджету превысил 68 миллионов рублей.  

Как установили донские правоохранители, с марта по ноябрь 2025 года руководитель предприятия, входящего в реестр оборонно-промышленного комплекса, систематически предоставляло заказчику недостоверные данные в отчетных документах по государственным контрактам. Эти действия позволили незаконно похитить значительные бюджетные средства.

В рамках операции задержана учредитель и фактический руководитель данной организации, жительница донской столицы В ходе обысков в офисе, производственных помещениях и по месту жительства подозреваемой были изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для следствия.  

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Женщина заключена под стражу. Для обеспечения возмещения ущерба на ее недвижимое имущество наложен арест — его общая оценочная стоимость превышает 72 миллиона рублей.

Фото: скрин видео МВД РФ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция мошенничество новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru