На Дону ветерану СВО дали направление на подсобные работы

Центр занятости не учел его ранение.

В Ростовской области прокуратура защитила права ветерана СВО. В Шолоховском районе надзорное ведомство провело проверку соблюдения федерального законодательства. В ходе ее было установлено, что районным центром занятости населения участнику СВО было выдано направление для трудоустройства в качестве подсобного рабочего.

При этом, как уточнили в региональной прокуратуре, не были приняты во внимание «функциональные ограничения к трудовой деятельности в связи с полученным им ранением». В результате руководителю Центра занятости было внесено представление, после чего нарушения были устранены, а ветеран специальной военной операции трудоустроен с учетом состояния здоровья.

Фото: страница ВК прокуратуры РО