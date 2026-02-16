Главная » Новости Ростовской области

На Дону в январе выявлено недостоверное декларирование почти полмиллиона тонн зерна

Россельхознадзор не подтвердил 112 деклараций.

В январе 2026 года на территории Ростовской области выявлено 112 деклараций о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры, с недостоверным декларированием. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Документы были выданы на продукцию, не прошедшую необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента «О безопасности зерна», уточнили в ведомстве.

Общий объем недостоверно задекларированного зерна составил 436 тыс. тонн. В сообщении говорится, что в рамках анализа протоколов испытаний выявлено отсутствие исследований на пестициды, применяемые при выращивании. По итогам января Россельхознадзором вынесено 89 решений о признании деклараций о соответствии недействительными.

Фото 61.fsvps.gov.ru (из архива)

