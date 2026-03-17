На Дону в рамках нацпроекта отремонтируют 315 км региональных и межмуниципальных дорог

Ремонт 114 участков трасс завершат осенью 2026 года.

В донском регионе стартовала масштабная программа ремонта дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На приведение в порядок 114 участков донских трасс регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 315 километров будет направлено 5,5 миллиарда рублей. Финансирование работ преимущественно обеспечат федеральные средства, которые составят 5,4 миллиарда рублей.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, основное внимание будет уделено восстановлению ключевых для транспортного сообщения направлений. Почти 90 километров дорог, входящих в опорную сеть, и более 130 километров путей, ведущих к опорным населенным пунктам, будут приведены в нормативное состояние.

Государственные контракты на выполнение работ планируется заключить до начала апреля, а завершить все ремонтные мероприятия намечено уже осенью этого года.

