На Дону в пасхальные праздники охрану общественного порядка обеспечат 3,5 тыс. человек

Полицейским будут помогать казаки, дружинники и сотрудники Росгвардии.

В предстоящие пасхальные выходные, 11 и 12 апреля, в регионе будет усилен контроль за соблюдением общественного порядка. К обеспечению безопасности будут привлечены силы полиции, Росгвардии, МЧС, казачьих и народных дружин, частных охранных организаций, а также представители местных органов власти.

Всего к охране правопорядка планируется привлечь более 3,5 тысяч человек, из которых около 2 тысяч — сотрудники органов внутренних дел. Основное внимание будет уделено местам массового скопления людей, которые будут находиться под постоянным патрулированием для предотвращения возможных происшествий, подчеркнули в донской полиции.

Фото: донская полиция