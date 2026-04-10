Главная » Новости Ростовской области

На Дону в пасхальные праздники охрану общественного порядка обеспечат 3,5 тыс. человек

На чтение 1 мин Опубликовано

Полицейским будут помогать казаки, дружинники и сотрудники Росгвардии.

Новости Ростовской области

В предстоящие пасхальные выходные, 11 и 12 апреля, в регионе будет усилен контроль за соблюдением общественного порядка. К обеспечению безопасности будут привлечены силы полиции, Росгвардии, МЧС, казачьих и народных дружин, частных охранных организаций, а также представители местных органов власти.  

Всего к охране правопорядка планируется привлечь более 3,5 тысяч человек, из которых около 2 тысяч — сотрудники органов внутренних дел. Основное внимание будет уделено местам массового скопления людей, которые будут находиться под постоянным патрулированием для предотвращения возможных происшествий, подчеркнули в донской полиции.

Фото: донская полиция

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru