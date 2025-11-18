Главная » #Здоровье

На Дону в четыре раза выросло число высокотехнологичных операций по чрескожной вертебропластике

Пациент находится под местным наркозом и быстро восстанавливается.

В Ростовской областной клинической больнице стали проводить значительно больше высокотехнологичных операций по чрескожной вертебропластике, которые помогают при проблемах с позвоночником. Эти операции менее травматичны для пациента и проводятся под контролем рентгена, при этом требуют высочайшего мастерства нейрохирурга. Раньше такие операции делали в донском регионе не часто, а теперь их число увеличилось благодаря расширению программы ОМС.

Заведующий нейрохирургическим отделением РОКБ Владимир Ефанов говорит, что уровень квалификации врачей больницы позволяет проводить самые сложнейшие операции. Процедура занимает около 30 минут, проводится под местной анестезией, пациенты могут вставать и ходить уже через час после вмешательства, а на следующий день выписываются.

В 2025 году в больнице сделали в четыре раза больше таких операций, и их количество будет расти, уточнили в минздраве РО.

Фото: минздрав РО

