На Дону в 2025 году ликвидировали четыре подпольных цеха по производству алкоголя

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий сообщил об итогах работы по профилактике «пьяной» преступности.

В регионе продолжается комплексная работа по профилактике преступлений, связанных с алкоголем. Усилия правоохранителей направлены как на индивидуальную работу с гражданами из группы риска, так и на пресечение нарушений в сфере оборота спиртного.

Важным направлением остается борьба с контрафактным алкоголем. В результате оперативных мероприятий в 2025 году удалось ликвидировать четыре подпольных цеха по его производству, которые располагались в Новочеркасске, Цимлянске, Белокалитвинском и Мясниковском районах. Из незаконного оборота изъято более 160 тонн фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Мы по-прежнему преследуем цель — снижение алкоголизации населения и сокращения преступности в состоянии алкогольного опьянения. И сегодня фиксируем её снижение практически на четверть», — подчеркнул Александр Речицкий, отчитываясь перед депутатами Законодательного Собрания о результатах оперативно-служебной деятельности за 2025 год.

Глава донского главка также затронул вопрос создания в регионе вытрезвителей — специализированных учреждений для лиц, находящихся в состоянии опьянения. Такие центры, инициатива по открытию которых ранее исходила от МВД, помогли бы обеспечить безопасность граждан и предотвратить смертность от внешних причин.

На сегодняшний день этот вопрос остается открытым.

«Считаю необходимым вновь вернуться к рассмотрению данной инициативы в текущем году», — отметил Речицкий.

Фото: страница ГУ МВД России по РО Вконтакте