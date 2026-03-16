На Дону у водителя, севшего за руль пьяным, конфисковали автомобиль

27-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за повторное нарушение.

В Усть-Донецком районе Ростовской области суд вынес обвинительный приговор пьяному водителю. Мужчина, ранее уже наказанный за подобное нарушение, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, что повлекло за собой уже уголовную ответственность.

Суд признал 27-летнего жителя виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. В ходе судебного разбирательства с участием государственного обвинителя было установлено, что в июне прошлого года на улице Ленина в городе Константиновске сотрудники ДПС остановили и задержали данного мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ключевым обстоятельством стало то, что он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение ранее.

В результате суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Автомобиль, на котором мужчина ехал в момент задержания, по решению суда конфискован и обращен в доход государства.

