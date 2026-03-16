Главная » Новости Ростовской области

На Дону у водителя, севшего за руль пьяным, конфисковали автомобиль

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

27-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за повторное нарушение.

В Усть-Донецком районе Ростовской области суд вынес обвинительный приговор пьяному водителю. Мужчина, ранее уже наказанный за подобное нарушение, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, что повлекло за собой уже уголовную ответственность.

Суд признал 27-летнего жителя виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. В ходе судебного разбирательства с участием государственного обвинителя было установлено, что в июне прошлого года на улице Ленина в городе Константиновске сотрудники ДПС остановили и задержали данного мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ключевым обстоятельством стало то, что он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение ранее.

В результате суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Автомобиль, на котором мужчина ехал в момент задержания, по решению суда конфискован и обращен в доход государства.

Фото: канал прокуратуры РО в МАХ.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия прокуратура Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru