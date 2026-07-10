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На Дону снова объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и града

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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Жителям региона рекомендуют не выходить из дома без зонта и соблюдать осторожность, сообщает региональный Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.

#Погода

По данным Ростгидромета, с 13:00–15:00 10 июля и до конца суток, а также ночью и утром 11 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Скорость ветра может достигать 20–23 метров в секунду.

Также объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. До конца суток 10 июля и в течение 11 июля в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в отдельных северо-западных (Верхнедонской, Шолоховский, Каменский), южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский), юго-восточных (Орловский, Зимовниковский, Дубовский) районах и Приазовье (Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Аксайский, Мясниковский районы).

В Таганроге объявлен высокий (4 класс) пожароопасности.

В случае экстренной ситуации жителей просят звонить по номеру «112».

Фото из архива

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Таганрогская правда

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