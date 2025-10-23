Главная » Новости Ростовской области

На Дону расширяют поддержку материнства и детства

В Ростовской области с января следующего года начнут работать новые меры поддержки семей с новорожденными. Озвученные главой донского региона Юрием Слюсарем на сентябрьском форуме «Стратегия 2030» инициативы вошли  в обновленный областной закон, поправки в который единогласно поддержали депутаты Законодательного собрания.

Со следующего года семьи, в которых родятся дети, получат электронный сертификат на 20 тысяч рублей на каждого ребенка для приобретения малышам вещей первой необходимости. Еще одна мера поддержки — выплата в размере 100 тысяч рублей для очно обучающихся в образовательных учреждениях будущих молодых мам. Оформить они ее смогут при постановке на учёт по беременности.

«Семья, дети, поддержка рождаемости, здоровье людей, сохранение населения – это то, вокруг чего строятся все наши планы», — отмечает Юрий Слюсарь.

Глава донского региона инициировал и другие меры поддержки, которые уже действуют на территории донского региона. Среди них пункты бесплатного проката вещей для новорожденных и институт «социальных нянь».

Стоит напомнить и о том, что с этого года семьи получают единовременную денежную выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. А многодетным семьям компенсируют половину стоимости обучения детей до 23 лет.

Фото donland.ru

