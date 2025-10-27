На Дону работают мобильные пункты отбора на военную службу по контракту

Инструкторы мобильного пункта отбора на службу по контракту Южного военного округа организовали выездное мероприятие в Ростове-на-Дону. На городской набережной военные провели разъяснительные беседы с жителями донской столицы.

В ходе общения горожане получили подробную информацию о размерах денежного довольствия, социальных льготах для военнослужащих и их семей, а также о сроках заключения контракта. Желающие могли сразу подать заявление о приеме на службу, пройти психологическое тестирование для определения профессиональной пригодности и выбрать вакантную должность в подразделениях ЮВО.

«Кандидаты, успешно прошедшие отбор и подписавшие контракт с Министерством обороны РФ, получат статус военнослужащих и будут направлены на полигоны Южного военного округа для прохождения интенсивного курса боевой подготовки», — сообщает пресс-служба ЮВО.

Напомним, контрактники, выбравшие службу в Ростовской области, единовременно получают выплату в размере 2,4 миллиона рублей (региональная и федеральная компенсации).

Основные требования к кандидатам включают хорошее состояние здоровья, психологическую устойчивость и соответствие возрастным критериям для будущего защитника Родины. Важно отметить, что опыт военной службы не является обязательным условием, однако его наличие может быть учтено специалистами пункта отбора при определении будущей воинской должности кандидата.

Для поступления на военную службу по контракту можно обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

На все вопросы о военной службе по контракту вам ответят по короткому номеру 117.

Фото: пресс-служба Южного военного округа