Главная » Новости Ростовской области

На Дону работают мобильные пункты отбора на военную службу по контракту

На чтение 2 мин Просмотров 23 Опубликовано

Инструкторы мобильного пункта отбора на службу по контракту Южного военного округа организовали выездное мероприятие в Ростове-на-Дону. На городской набережной военные провели разъяснительные беседы с жителями донской столицы.

Новости Ростовской области

В ходе общения горожане получили подробную информацию о размерах денежного довольствия, социальных льготах для военнослужащих и их семей, а также о сроках заключения контракта. Желающие могли сразу подать заявление о приеме на службу, пройти психологическое тестирование для определения профессиональной пригодности и выбрать вакантную должность в подразделениях ЮВО.

«Кандидаты, успешно прошедшие отбор и подписавшие контракт с Министерством обороны РФ, получат статус военнослужащих и будут направлены на полигоны Южного военного округа для прохождения интенсивного курса боевой подготовки», — сообщает пресс-служба ЮВО.

Напомним, контрактники, выбравшие службу в Ростовской области, единовременно получают выплату в размере 2,4 миллиона рублей (региональная и федеральная компенсации).

Основные требования к кандидатам включают хорошее состояние здоровья, психологическую устойчивость и соответствие возрастным критериям для будущего защитника Родины. Важно отметить, что опыт военной службы не является обязательным условием, однако его наличие может быть учтено специалистами пункта отбора при определении будущей воинской должности кандидата.

Для поступления на военную службу по контракту можно обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

На все вопросы о военной службе по контракту вам ответят по короткому номеру 117.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

военная служба Минобороны Ростов СВО служба по контракту
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru