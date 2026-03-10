На Дону пройдет окружной форум «Есть результат!»

Сторонники «Единой России» – общественники, молодежь, ветераны СВО со всего Южного федерального округа и новых территорий – соберутся в Ростове 12 марта.
Участники форума подведут итоги выполнения народной программы – обсудят, что было сделано за последние пять лет.
Кроме того, на площадке прозвучат предложения, которые сформируют новую редакцию – народную программу, которая станет ориентиром партии на следующие 5 лет.
