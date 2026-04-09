На Дону при столкновении двух иномарок пострадали двое детей

Водитель Mercedes-Benz не уступил дорогу Nissan Almera.

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних пассажиров.

Инцидент произошел 9 апреля, около 8 часов утра на улице Зорге, в районе дома 58. По предварительной информации Госавтоинспекции региона, 56-летний водитель Mercedes-Benz, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю Nissan Almera под управлением 34-летнего мужчины, что привело к столкновению.

В результате аварии травмы получили двое несовершеннолетних пассажира Nissan — дети в возрасте 10 и 14 лет. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все детали случившегося.

Фото: скрин видео из ТГ-канала Госавтоинспекции РО

