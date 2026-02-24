Главная » Новости Ростовской области

На Дону при пожаре погибла 61-летняя женщина

Предварительная причина — неисправное электрооборудование.

В Ростовской области накануне, 23 февраля, на пожаре в частном доме погибла 61-летняя женщина.

По данным ГУ МЧС региона, ЧП произошло в селе Песчанокопском в частном доме на улице Ленина. При тушении пожарные обнаружили тело 61-летней хозяйки дома. Огонь на 50 квадратных метрах тушили 8 сотрудников МЧС с привлечением двух единиц техники.

По предварительной версии дознавателя МЧС, вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Фото: МЧС РО

новости пожар происшествия Ростовская область
