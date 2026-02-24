На Дону при пожаре погибла 61-летняя женщина

Предварительная причина — неисправное электрооборудование.
В Ростовской области накануне, 23 февраля, на пожаре в частном доме погибла 61-летняя женщина.
По данным ГУ МЧС региона, ЧП произошло в селе Песчанокопском в частном доме на улице Ленина. При тушении пожарные обнаружили тело 61-летней хозяйки дома. Огонь на 50 квадратных метрах тушили 8 сотрудников МЧС с привлечением двух единиц техники.
По предварительной версии дознавателя МЧС, вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: МЧС РО
