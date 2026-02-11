На Дону предпринимателя будут судить за взятку налоговику в 9 млн рублей

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о даче крупной взятки сотруднику налоговой службы.

Предприниматель, занимавшийся реализацией мясной продукции, обвиняется в передаче 9 млн рублей инспектору ИФНС за сокрытие информации о незаконном дроблении бизнеса для уклонения от налогов.

«Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.291 УК РФ — дача взятки в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба Следкома по региону.

В ходе расследования на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму свыше 50 млн рублей. Собранная доказательственная база признана достаточной, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Расследование вели сотрудники Второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону.

Налоговый инспектор, получивший взятку, был задержан в декабре 2025 года. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его уголовное дело с доказательной базой также направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: страница Вконтакте Следкома по РО