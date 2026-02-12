На Дону предприниматель уклонился от заключения двух контрактов на поставку топливных дров

УФАС включило его в Реестр недобросовестных поставщиков.

В Ростовской области УФАС внесло предпринимателя в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за то, что он отказался заключать два контракта на поставку топливных дров, сообщает ведомство.

Сначала предприниматель выиграл два аукциона общей стоимостью в 35 млн рублей, однако контракты на поставку дров победитель заключать отказался. Как сообщили в антимонопольной службе, предприниматель сослался на то, что «произошла ошибка при расчете стоимости доставки дров», а с учетом актуальной цены «исполнение контрактов экономически невыгодно для него».

Однако в Ростовском УФАС посчитали, что победитель закупки был обязан исполнить взятые на себя обязательства, и включило сведения об индивидуальном предпринимателе в РНП. В ведомстве уточнили, что теперь он не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Фото: УФАС по РО