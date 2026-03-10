На Дону пожарные проводят плановые выжигания сухой травы

В Ростовской области начались плановые выжигания сухой травы — это превентивная мера для подготовки к будущему пожароопасному периоду. Жителей просят не паниковать при обнаружении очагов возгорания растительности.

«Работы проводятся во всех муниципалитетах по утвержденному графику под контролем пожарно-спасательных расчетов, чтобы минимизировать риски неконтролируемых природных возгораний», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Только за последнюю неделю в 24 муниципальных образованиях региона выполнено 147 контролируемых палов, охвативших территорию в 74 гектара. На 10 марта запланировано еще 36 выжиганий.

«Подобные мероприятия позволяют заблаговременно снизить пожарную нагрузку и подготовить инфраструктуру к сезону 2026 года», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что начало весны для донских пожарных — традиционное время для подготовки к пожароопасному периоду. Прошлый год продемонстрировал общую тенденцию к снижению числа возгораний и ущерба от них, однако втрое увеличилось количество пожаров в социальных учреждениях.

Основными жертвами огня, как и прежде, остаются пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и дети. Начальник Главного управления МЧС России по региону Николай Чубучный призвал глав муниципальных образований активизировать профилактическую работу с жителями, особенно в районах с наиболее сложной обстановкой.

Фото: ГУ МЧС России по РО