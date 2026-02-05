На Дону полиция проверяет инцидент с подростком, который пытался пронести в школу нож и пистолет

В Ростове-на-Дону подросток с перочинным ножом и игрушечным пистолетом был задержан при попытке проникнуть в школу.

Инцидент произошел в одном из учебных заведений Советского района, никто не пострадал.

По информации пресс-службы донского главка, неизвестного подростка остановили на входе в школу учитель и сотрудник охраны. На происшествие по тревожной кнопке выехал наряд Росгвардии.

Прибывшие на место полицейские и росгвардейцы выяснили, что 14-летний юноша, обучающийся в другой школе, пришел к своему другу. Во время осмотра рюкзака несовершеннолетнего охранник учебного заведения обнаружил перочинный нож и пневматический игрушечный пистолет.

«В настоящее время подросток и его мать доставлены в районный отдел полиции, где с ними проводят беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. По завершении проверки правоохранителями будет принято соответствующее закону решение», — уточняется в сообщении.

Фото из архива