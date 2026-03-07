Главная » Новости Ростовской области

На Дону полицейский пёс Вегас совершил более 11 тысяч выездов за 10 лет службы

На чтение 1 мин Просмотров 53 Опубликовано

6 марта Ростовской области служебного пса по кличке Вегас, более десяти лет прослужившего в полиции, проводили на заслуженный отдых. Торжественная церемония прошла в подразделении кинологической службы регионального Главка МВД.

Новости Ростовской области

За годы службы под руководством инспектора-кинолога старшего лейтенанта полиции Ирины Поповой Вегас принял участие в сотнях оперативно-розыскных мероприятий и помог раскрыть десятки преступлений. Он регулярно использовался для поиска запрещенных веществ и обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. По данным ведомства, за свою карьеру пес совершил более 9 тысяч выездов по охране общественного порядка и свыше 2 тысяч выездов, связанных с раскрытием преступлений в сфере незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.

Теперь у четвероногого ветерана кинологической службы начинается спокойная жизнь на заслуженном отдыхе. По решению руководства Вегас останется жить в семье своего напарника-кинолога, с которым прошел весь служебный путь.

Фото ГУ МВД по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция новости происшествия Ростовская область собаки
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru