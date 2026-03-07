На Дону полицейский пёс Вегас совершил более 11 тысяч выездов за 10 лет службы

6 марта Ростовской области служебного пса по кличке Вегас, более десяти лет прослужившего в полиции, проводили на заслуженный отдых. Торжественная церемония прошла в подразделении кинологической службы регионального Главка МВД.

За годы службы под руководством инспектора-кинолога старшего лейтенанта полиции Ирины Поповой Вегас принял участие в сотнях оперативно-розыскных мероприятий и помог раскрыть десятки преступлений. Он регулярно использовался для поиска запрещенных веществ и обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. По данным ведомства, за свою карьеру пес совершил более 9 тысяч выездов по охране общественного порядка и свыше 2 тысяч выездов, связанных с раскрытием преступлений в сфере незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.

Теперь у четвероногого ветерана кинологической службы начинается спокойная жизнь на заслуженном отдыхе. По решению руководства Вегас останется жить в семье своего напарника-кинолога, с которым прошел весь служебный путь.

Фото ГУ МВД по РО