Главная » Новости Ростовской области

На Дону поймали браконьеров, которые вырубили сосны в Михайловском лесничестве

На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

В Ростовской области усилен контроль на землях лесного фонда после того, как на днях в Михайловском лесничестве преступники незаконно вырубили много сосен. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

По словам исполняющий обязанности главы Минприроды области Аллы Кушнаревой, причиненный ущерб оценивается в сотни тысяч рублей.

«Причем он исчисляется не только стоимостью древесины. Восстановление экосистемы на вырубленной территории займет многие годы, – подчеркнула она.

Чтобы вырастить сосну нужно от 6 до 10 лет кропотливого труда лесоводов. А в условиях жаркого и засушливого донского лета хвойные растения требуют особого ухода и заботы.

Сейчас нарушители установлены и будут привлечены к ответственности. За незаконную рубку двух и более деревьев предусмотрено наказание в рамках УК РФ – вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, а также возмещение причиненного ущерба. Кстати, размер ущерба за незаконную вырубку в предновогодний период с 1 ноября по 30 января удваивается.

Чтобы предотвратить подобные преступления, на территории донских лесов введено усиленное патрулирование, особенно в местах произрастания молодняка, где обычно промышляют браконьеры.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьеры лесничество новости происшествия Ростовская область рубка сосен
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru