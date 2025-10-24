На Дону поймали браконьеров, которые вырубили сосны в Михайловском лесничестве

В Ростовской области усилен контроль на землях лесного фонда после того, как на днях в Михайловском лесничестве преступники незаконно вырубили много сосен. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

По словам исполняющий обязанности главы Минприроды области Аллы Кушнаревой, причиненный ущерб оценивается в сотни тысяч рублей.

«Причем он исчисляется не только стоимостью древесины. Восстановление экосистемы на вырубленной территории займет многие годы, – подчеркнула она.

Чтобы вырастить сосну нужно от 6 до 10 лет кропотливого труда лесоводов. А в условиях жаркого и засушливого донского лета хвойные растения требуют особого ухода и заботы.

Сейчас нарушители установлены и будут привлечены к ответственности. За незаконную рубку двух и более деревьев предусмотрено наказание в рамках УК РФ – вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, а также возмещение причиненного ущерба. Кстати, размер ущерба за незаконную вырубку в предновогодний период с 1 ноября по 30 января удваивается.

Чтобы предотвратить подобные преступления, на территории донских лесов введено усиленное патрулирование, особенно в местах произрастания молодняка, где обычно промышляют браконьеры.

